Hessen. Die hessischen Impfzentren sollen auch über die Ostertage geöffnet bleiben. Das teilte das Innenministerium in Wiesbaden auf Anfrage am Dienstag mit. Die Anzahl der in den Impfzentren stattfindenden Termine hänge mitunter von den jeweiligen Personalplanungen vor Ort ab, erläuterte ein Sprecher. Sie könne daher unterschiedlich ausfallen. "Landesweit gilt jedoch, dass über Ostern weiter geimpft wird."

