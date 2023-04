Auch ohne Holland: Darmstadt will Negativserie in Düsseldorf beenden

Fußball. Ohne Kapitän Fabian Holland reist Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 zum Gastspiel bei Fortuna Düsseldorf an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky). "Fabi geht es heute einen Tick besser. Er ist aber immer noch im Krankenhaus", berichtete Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag und fügte hinzu: "Sein Ausfall wird uns noch in den nächsten Wochen beschäftigen. Wichtig ist jetzt, dass er alles übersteht. Dann müssen wir ihn erst einmal wieder aufpäppeln."

Der Ausfall von Holland, der sich wegen einer Kehlkopfentzündung seit einigen Tagen in stationärer Behandlung befindet, schmerzt die Hessen im Saison-Endspurt sehr. "In den letzten knapp zwei Jahren in Darmstadt habe ich erfahren, warum Fabi schon vor meiner Zeit der Spieler war, den man kaum ersetzen konnte. Weil er eben so konstant Fußball spielt und Leistung bringt", sagte Lieberknecht über den 32 Jahre alten Abwehrspieler.

Dennoch wolle man auch ohne Holland und den ebenfalls verletzt fehlenden Frank Ronstadt versuchen, erstmals seit 1988 wieder einen Sieg beim Rivalen zu landen. "Wir tüfteln fleißig daran, um endlich in Düsseldorf zu gewinnen. Denn es gibt immer wieder Serien, die auch mal ihr Ende haben. Irgendwann wird der Tag kommen, in einem Stadion zu gewinnen, in dem du jahrelang nichts geholt hast", verkündete Lieberknecht zuversichtlich.