Bensheim. Der Bergsträßer Energieversorger GGEW klagt zusammen mit zehn anderen Unternehmen der Branche, darunter die Stadtwerke in Frankfurt, Hannover und Leipzig, erneut gegen die Freigabe der Megafusion von RWE und Eon durch die EU-Kommission. Beim Europäischen Gericht in Luxemburg (EuG) wurde eine zweite Nichtigkeitsklage eingereicht, in der die Marktmacht durch das Zusammengehen der Energieriesen hart kritisiert wird.

„Wir halten die Fusion von RWE und Eon für einen Angriff auf den freien und fairen Wettbewerb, die dezentrale Daseinsvorsorge und letztendlich auf kommunales Vermögen. Mit unserer Klage wollen wir den Wettbewerb in der Energiewirtschaft erhalten, zum Wohle der Verbraucher und der am Markt teilnehmenden Unternehmen“, begründete GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann die Beteiligung an der Klage.

Deutschen Markt aufgeteilt

Nach dem die GGEW bereits im Mai 2020 gegen die Bündelung sämtlicher Energieerzeugung bei RWE mitgeklagt hatte, geht es in der neuen Klage um die Wertschöpfungsstufen Vertrieb, Netz und innovatives Geschäft, die im Rahmen der Fusion Eon zugeschlagen wurden. Die ehemaligen Rivalen Eon und RWE teilten mit der Fusion den deutschen Energiemarkt unter sich auf und stellten jeglichen Wettbewerb unter sich ein. mir/BILD: Neu