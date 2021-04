Mannheim. Die vom 24. April an für zwei Wochen geplante Mannheimer Maimess’ wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das hat die Stadtverwaltung entschieden. Damit fällt die beliebte Traditionsveranstaltung mit jeweils rund 150 Schaustellern, deren Besucherzahl in den 14 Tagen auf jeweils rund 300 000 geschätzt wird, nach 2020 zum zweiten Mal aus. „Das Infektionsgeschehen lässt uns aber keine andere Wahl“, so Christine Igel, Geschäftsführerin der städtischen Tochter Event und Promotion Mannheim, die für Mess’, Märkte und Außenwerbung zuständig ist. Ihr Team arbeite jedoch an Alternativen. Im vergangenen Jahr hatte es anstelle der Herbstmess’ wenigstens eine kleine Veranstaltung mit Abstands- und Hygieneregeln gegeben. „Wir haben bereits Ideen und Konzepte, aber vor Sommer ist das unrealistisch“, so Christine Igel.

Stadtfesttermin wird verlegt

Als ebenso unrealistisch betrachtet sie es, den Termin Ende Mai für das Mannheimer Stadtfest zu halten. Alle Planungen konzentrieren sich nun auf einen Alternativtermin vom 23. bis 25. Juli – aber auch da noch mit Fragezeichen versehen. pwr