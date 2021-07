Auch der Landkreis schickt Helfer in die von Unwettern betroffenen Katastrophenregionen

Darmstadt-Dieburg. Zur Unterstützung der Hilfskräfte in den von Unwettern betroffenen Katastrophenregionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben sich am Donnerstagabend (15.07.) auch 60 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg auf den Weg nach Düsseldorf gemacht. Vor dort aus werden die Einsätze koordiniert. Die Einsatzkräfte kommen von den Feuerwehren aus Erzhausen, Modautal, Roßdorf und Weiterstadt. Ein Betreuungszug wird durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Dieburg, die Johanniter Unfall Hilfe (JUH) Dieburg und das DRK Darmstadt-Land gestellt. Kreisbrandinspektor Heiko Schecker hat als oberster Feuerwehrmann des Landkreises Darmstadt-Dieburg die Feuerwehren am Donnerstag „alarmiert“ und den Einsatz koordiniert. „Mit diesem Ausmaß war nicht zurechnen. Extreme Wetterlagen nehmen zu. Die Feuerwehren üben solche Einsätze regelmäßig und sind routiniert“, so Schecker.

