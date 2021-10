Atommüll: Initiativen warnen

Bergstraße. „Nun ist es amtlich: Die Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle am Standort Biblis wird deutlich länger dauern als bisher offiziell verbreitet“, schreiben die Bergsträßer Anti-Atom-Initiativen AK.W.Ende und Atomerbe Biblis in Reaktion auf das letzte Informationsforum in Biblis (wir haben berichtet), das erneut online stattfand und bei dem erstmals die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) vertreten war. Die Initiativen AK.W.Ende und Atomerbe Biblis seien schon bisher von einer Zwischenlagerung in Biblis ausgegangen, die zeitlich weit über die bis 2046 geltende Betriebsgenehmigung hinausgehe, heißt es in der gemeinsamen Verlautbarung.

Die beiden Sprecher Rainer Scheffler (Lautertal) und Volker Ahlers (Heppenheim) erklären dazu: „Ein tiefengeologisches Endlager ist noch immer nicht gefunden und wird vor Ende dieses Jahrhunderts nach Expertenmeinung zur Einlagerung des hochtoxischen Atommülls nicht zur Verfügung stehen. Deshalb fordern wir seit langem ein neues Sicherheitskonzept, das die Lagerhalle und die Castor-Lagerbehälter umfasst und im Dialog mit der Bevölkerung erarbeitet werden soll. Auch die Betriebsdauer der Castor-Lagerbehälter ist auf 40 Jahre begrenzt.“ red