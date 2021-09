Atomkraftgegner beklagen „Ignoranz“

Bergstraße. „An 16 Standort-Zwischenlagern überall in der Republik lagern Castor-Behälter mit hoch radioaktivem Atommüll. Allein in Biblis stehen über 100 Lagerbehälter samt Inventar. Experten sind sich einig, dass ein Atommüll-Endlager vor Ende dieses Jahrhunderts nicht zur Verfügung stehen wird. Trotzdem spielt die ungelöste Frage des Atommülls im Bundestagswahlkampf bei keiner Partei eine Rolle“, kritisieren die Bergsträßer Anti-Atom-Initiativen „AK.W.Ende“ und „Atomerbe Biblis“ und weisen in einer Pressemitteilung auf ihre seit zwei Jahren erhobene Forderung nach einem neuen Sicherheitskonzept für die verlängerte Zwischenlagerung hin.

Rainer Scheffler (Lautertal) und Volker Ahlers (Heppenheim) betonen besonders „die große Zeitspanne zwischen dem Ende der auf 40 Jahre befristeten Genehmigung – 2046 – des Zwischenlagers in Biblis und der möglichen Einlagerung in ein (noch nicht existierendes) Endlager.“ Die Anti-Atom-Initiativen: „Ein neues Sicherheitskonzept muss in einem breiten öffentlichen Dialog und in einem Beteiligungsprozess mit der betroffenen Bevölkerung erarbeitet werden.“ red