„Atomkraft bleibt ein Problem“

Bergstraße. Das Thema Atomkraft „sei durch“, hören Vertreter der Bergsträßer MenschenrechtsInitiative und der Atomkritiker von AK.W.Ende oft. „Weit gefehlt“, meinen die beiden Gruppen in einer gemeinsamen Pressemitteilung und verweisen unter anderem auf die hierzulande immer noch bis 2022 laufenden Atomkraftwerke, die weiterhin weltweit offene Frage nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll und auf den Uranabbau, den beide Initiativen vor der Pandemie in gemeinsamen öffentlichen Veranstaltungen häufig thematisiert haben, weil er in den betroffenen Ländern wie USA und Australien, aber auch in Thüringen durch die sowjetisch-deutsche Wismut AG zu massiven langfristigen Umwelt- und Gesundheitsschäden geführt habe und weiterhin führe.

„Jetzt wurde bei den Parlamentswahlen in Grönland die bisherige Oppositionspartei Inuit Ataqatigiit stärkste Kraft – eine entschiedene Gegnerin eines Minenprojekts eines australischen Bergbaukonzerns, der schon lange in Südgrönland Uran sowie seltene Erden abbauen will. Eine unmittelbar vor der Wahl durchgeführte Umfrage machte deutlich, dass fast 75 Prozent der Bevölkerung der Arktisinsel gegen das Minenprojekt sind“, so AK.W.Ende-Sprecher Rainer Scheffler. Er verfolgt die Diskussion um den Uranabbau auf Grönland seit 2007 und sieht das Wahlergebnis „als Erfolg einer zunächst lokal und regional aktiven Umweltbewegung, die jetzt im Zeichen der Klimakatastrophe darauf drängt, dass Grönland auf seinem Weg zur Selbstständigkeit auf eine nachhaltige Entwicklung statt auf Großprojekte zur Ausbeutung der Bodenschätze setzt.“ red