Asiatische Tigermücke auch an der Bergstraße nachgewiesen

Natur. Die Asiatische Tigermücke ist auch in Hessen wieder nachgewiesen worden. Exemplare seien in der Stadtmitte von Flörsheim (Main-Taunus-Kreis) sowie in Hirschhorn (Kreis Bergstraße) von Bürgern entdeckt und an die zuständigen Stellen geschickt worden, teilte das hessische Sozialministerium in Wiesbaden am Freitag mit. Seit 2018 werden diese zehn Millimeter großen, schwarz-weiß gemusterten Mücken immer wieder auch in Hessen nachgewiesen, sie gelten als mögliche Überträger von Krankheitserregern. Das Risiko ist laut Ministerium jedoch gering. Mit einem Monitoring-System soll die Verbreitung im Blick gehalten werden, um Präventionsmaßnahmen ergreifen zu können.

