Arbeitslosenzahl in Hessen mit Ukraine-Flüchtlingen leicht gestiegen

In Folge des Ukraine-Kriegs ist in Hessen die Zahl der Arbeitslosen im Juni erstmals seit Monaten wieder gestiegen. Zum Stichtag am 13. Juni hatten sich 158 975 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Donnerstag in Frankfurt berichtete. Das waren rund 6300 Menschen mehr als im Mai und rund 18 700 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg in

...