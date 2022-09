Arbeitslosenquote in Hessen im September leicht gesunken

Hessen. Nach drei Monaten mit steigenden Arbeitslosenzahlen hat sich die Lage auf dem hessischen Arbeitsmarkt wieder stabilisiert. 171 161 Frauen und Männer ohne Job zählten die Jobcenter zum Stichtag 12. September, wie die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Das waren 4797 weniger als im August des laufenden Jahres, aber 2866 mehr als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote sank binnen Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent. Im September 2021 hatte die Quote bei 4,9 Prozent gelegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine dämpfen die positive Entwicklung der letzten Monate auf dem hessischen Arbeitsmarkt. Wirtschaftliche Belastungen durch zurückgehende Exporte, Lieferkettenstörungen und Energiepreiserhöhungen bereiten vielen Unternehmen und auch Privatpersonen zunehmend Probleme", ordnete Direktionschef Frank Martin die Zahlen ein. "Dass die Zahl der arbeitslosen Menschen dennoch weitgehend konstant bleibt, lässt sich mit dem hohen Fachkräftebedarf begründen: Firmen wollen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten."