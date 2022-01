Arbeitskleidung gestohlen und Ladendetektiv verletzt

Bensheim. Ein 49-Jähriger muss sich in einem Verfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten. Nach bisherigen Ermittlungen befand sich der Bensheimer am Donnerstag gegen 14.40 Uhr in einem Baumarkt am Berliner Ring, zog hier Arbeitskleidung im Wert von mehr als 200 Euro über und wollte damit ohne zu Bezahlen den Laden verlassen.

Mehrere Mitarbeiter bemerken den Diebstahl, ein Ladendetektiv sprach den Mann schließlich auf dem Parkplatz vor dem Markt an. Der 49 Jahre alte Tatverdächtige soll anschließend in seinen Wagen eingestiegen sein und die Fahrertür geschlossen haben. Hierbei klemmte er nach derzeitigen Erkenntnissen die Hand des Mitarbeiters ein und fuhr ihm nach Zeugenaussagen danach noch über den Fuß.

Der mutmaßliche Täter fuhr davon, konnte aber durch Zeugenhinweisen und Nachforschungen ermittelt werden. Die Beamten erstatteten Strafanzeige.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren