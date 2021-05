Arbeiter stürzte aus mehreren Metern Höhe von Leiter

Südhessen. Am Dienstagmorgen (25.05.) gegen 10.40 Uhr ereignete sich in einem Schwimmbad in der Georg-Büchner-Straße in Griesheim ein Arbeitsunfall. Nach ersten Erkenntnissen stürzte dort ein 49 Jahre alter Mitarbeiter bei Wartungsarbeiten der

Lüftungsanlage von einer Leiter aus mehreren Metern Höhe. Daraufhin wurde die Polizei informiert. Der verletzte Griesheimer kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand

sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Zur weiteren Klärung sowie Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde das Amt für Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt informiert.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren