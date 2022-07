Arbeiter stirbt nach Unfall mit Hydraulikmaschine

Gernsheim/Darmstadt. Nach einem Arbeitsunfall in einem Logistiklager in Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) ist ein 42-Jähriger seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie es in der Nacht zum Mittwoch zu dem Unfall kommen konnte, sei weiter unklar, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann wurde von einer Hydraulikanlage eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Er starb am Donnerstag in einem Krankenhaus.

