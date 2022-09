Arbeit und Rehabilitation am gleichen Ort

Gegründet wurden die Bensheimer Werkstätten im Februar 1997 auf Anfrage des Kreises Bergstraße. Hintergrund war der Bedarf einer anerkannten Einrichtung, die Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Einschränkungen ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis in einem geschützten Arbeitsumfeld bieten. Heute sind in Bensheim insgesamt rund 60 Mitarbeiter tätig. In der Zweigwerkstatt Mörlenbach

...