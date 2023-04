April verabschiedet sich mit wechselhaftem Wetter

Wetter. Wechselhaftes Aprilwetter erwartet die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen. Am Freitag werde es überwiegend stark bewölkt und regnerisch mit einzelnen Gewittern am Nachmittag, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag in Offenbach mit. Im Tagesverlauf seien vor allem in Gewitternähe vereinzelt stürmische Böen möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 15 bis 19 Grad. In der Nacht zu Samstag sollen Schauer und Gewitter abklingen bei Tiefstwerten zwischen 4 und 9 Grad.

Am Samstag wird es meist stark bewölkt, örtlich soll es etwas Sprühregen geben. Laut DWD soll es am Nachmittag etwas aufheitern und meist niederschlagsfrei bleiben, bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 18 Grad.

Mit etwas besserem Wetter rechnen die Meteorologen am Sonntag. Dann soll es teils heiter, teils wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei werden. Die Temperaturen liegen maximal zwischen 16 und 20 Grad, in Hochlagen von Rhön und Taunus zwischen 12 und 15 Grad. Von Ost werde ein schwacher Wind erwartet. In der Nacht zu Montag bleibe es wolkig und weitgehend niederschlagsfrei, bei Tiefstwerten von 5 bis 9 Grad.