Applaus aus Hessen für Vertrag von künftiger Ampel-Koalition

Wiesbaden. SPD, Grüne und FDP in Hessen haben den Koalitionsvertrag der künftigen Ampel-Regierung im Bund einhellig begrüßt. Die Partei- und Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Nancy Faeser, sprach am Mittwoch in Wiesbaden von einem Start in eine Ära der Neuerungen und Verbesserungen. Der Koalitionsvertrag habe eine klare Botschaft: "Deutschland wechselt in allen Politikfeldern endlich vom Stillstand zum Handeln", erklärten die Grünen-Parteivorsitzenden Sigrid Erfurt und Sebastian Schaub. FDP-Fraktionschef René Rock betonte, Deutschland werde nun aus der Mitte heraus modernisiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1