  Antilopenkuh auf den Bahngleisen

Darmstadt. Aktuell sind Einsatzkräfte der Landes- und der Bundespolizei im Bereich von Darmstadt-Arheilgen im Einsatz, um eine Antilopenkuh einzufangen. Gegen 18:30 Uhr wurde das ca. 160 Kilogramm schwere Tier erstmals durch Verkehrsteilnehmer im Bereich des Rhönrings in Darmstadt gesichtet. Da es sich im Anschluss in Richtung Arheilgen

bewegte und schließlich auf die dortigen Bahngleise trat, musste die Strecke durch die Bundespolizei für den Bahnverkehr komplett gesperrt werden. Mit Unterstützung der Tiernotrettung Rhein-Neckar wird versucht, das Tier zu betäuben und anschließend in die Obhut der Eigentümer, einem in der Nähe gastierenden Zirkus, zu übergeben.

