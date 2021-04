Bergstraße. Das ehrenamtliche Bürgerradio Antenne Bergstraße lädt für heute (Dienstag) zu seinem monatlichen Radio-Treffen ein, an dem jeder teilnehmen kann, der sich für das Radioprojekt interessiert. Das Treffen beginnt um 19.30 Uhr und wird über die Plattform Zoom abgehalten.

Bei diesem Radio-Treffen planen die Antenne-Radiomacher das weitere Radiojahr und die traditionelle Sendewoche, die 2021 zur Interkulturellen Woche der Stadt Heppenheim stattfinden soll.

Neue Interessierte sind dabei jederzeit willkommen. Für sie bietet das Radio-Treffen die Gelegenheit, sich über das medienpädagogische Projekt zu informieren, Fragen zu stellen und das Team von Antenne Bergstraße kennenzulernen.

Keine Vorerfahrung erforderlich

Für eine Mitarbeit bei dem ehrenamtlichen Bürgerradio ist keine mediale Vorerfahrung erforderlich. Jeder Interessierte, der Lust hat, sich in einem der klassischen Radioberufe (Moderator, Reporter, Nachrichtensprecher oder Redakteur) auszuprobieren, kann mitmachen. Zudem ist es auch möglich, in der Onlineredaktion oder als Studiotechniker mitzuarbeiten. Anmeldungen für das Radio-Treffen werden erbeten per E-Mail an kontakt@antennebergstrasse.de red

