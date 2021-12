Anteil Erneuerbarer Quellen an Stromproduktion in Hessen gewachsen

Hessen. 2020 ist das zweite Jahr in Folge, in dem mehr als die Hälfte des Stroms in Hessen durch Erneuerbare Energiequellen erzeugt worden ist. Das teilte am Freitag das hessische Energieministerium mit Sitz in Wiesbaden auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Anteil lag 2020 demnach bei 56 Prozent, 2019 waren es 51 Prozent gewesen, wie aus dem Energiemonitoringbericht der Landesregierung hervorgeht. "Das ist eine Verdoppelung seit Ende 2012 und zeigt, dass Hessen bei der Energiewende auf Kurs ist", erklärte Wirtschafts- und Energieminister Tarek Al-Wazir (Grüne).

Der Kohleanteil ist laut Ministerium in der Zeit von einem Drittel auf ein Zehntel gefallen. Atomstrom wird demnach in Hessen gar nicht mehr produziert. "Wir erzeugen Strom immer nachhaltiger, umwelt- und klimafreundlicher. Das ist eine Voraussetzung für die Transformation unserer Produktion in eine nachhaltige Wirtschaftsweise", so Al-Wazir. Man könne jedoch nicht erwarten, dass sich der Trend fortsetzt. Grund dafür sei unter anderem, dass das Jahr 2020 verhältnismäßig windreich gewesen sei.