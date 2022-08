Ansichts-Sachen: Zeller Kerb 1934 und heute

In unserer heutigen Ausgabe der „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ vergleichen wir erstmalig keine Gebäude oder Plätze miteinander, sondern ein Dorffest. Als Claudia Sosniak vom Bensheimer Stadtarchiv unserer Redaktion ein wunderschönes historisches Schwarzweißfoto des Kerweumzuges in Zell zukommen ließ, war zunächst der Plan unseres Fotografen, den Umzug in diesem Jahr an der exakt gleichen Stelle zu fotografieren wie der unbekannte Fotograf im Jahre 1934.

Das Haus rechts im historischen Bild ist das Anwesen Gronauer Straße 109, damals im Besitz des Landwirtes Adam Steinbacher I (1888-1975). Da der Zeller Kerweumzug aber heute einen anderen Verlauf nimmt als in den 1930er Jahren und schon am Hambacher Weg nach links abbiegt und sich erst wieder über die Straße „Im Heckengrund“ auf die Gronauer Straße bewegt, musste ein anderer Standort für das aktuelle Bild gewählt werden.

Auf dem historischen Bild läuft eine Kapelle durch den Ort, gefolgt von Kerweburschen auf Rädern, die mit einem Gestell den Kerwekranz durch Zell fahren. Ein kleines Mädchen fährt bei einem der jungen Männer mit, dahinter ein mit vielen Ästen geschmücktes Pferdefuhrwerk.

Nur mit der Lupe kann man zwischen diesem Wirrwarr aus Ästen einen Kopf mit Zylinder erkennen. Vielleicht handelt es sich um den Kerweparrer 1934? Eventuell hat eine Leserin oder ein Leser nähere Informationen zu diesem schönen Foto. Über Zuschriften würden wir uns freuen. tn/Bild: Neu