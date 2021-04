Ansagedienst für den Weinbau

Eltville/Darmstadt. Mit Beginn dieser Woche hat das Weinbaudezernat des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt in Eltville seine telefonischen Ansagedienste für den Pflanzenschutz in den hessischen Anbaugebieten wieder in Betrieb genommen.

AdUnit urban-intext1

Bei Bedarf beinhalten die Ansagen auch kellerwirtschaftliche Themen und Hinweise auf Veranstaltungen, Termine und Fristen, die für die Winzer von Bedeutung sind.

Die Ansagen werden jeweils am Montagnachmittag aktualisiert und enthalten immer eine kurzfristige Wetterprognose für die Region und Informationen zur Rebentwicklung sowie Tipps und Ratschläge für den Rebschutz, die Düngung und natürlich auch zu allgemeinen weinbaulichen Fragen. red