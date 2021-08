Anleger vertrauen derzeit Aktien aus der Region

Bergstraße. Bergstraße. In Großbritannien sinkt die Zahl der Corona-Neuinfizierten trotz massiver Lockerungen. In den USA meldet die Seuchenschutzbehörde ein Abknicken der Kurven.

In Deutschland sind womöglich mehr Menschen geimpft, als die offiziellen Daten hergeben. Die Hoffnung auf ein Abebben der Corona-Welle ist ein Turbo für die Börsen, so die Aktienexperten von CMC Markets.

Der Deutsche Aktienindex Dax hat die nächste Rekordmarke hinter sich gelassen. Nun ist der Weg nach oben offen, so Optimisten. Solange die Notenbanken an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten, und das werden sie bei niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsraten tun, florieren die Börsen.

Ein Plus von mehr als zehn Prozent

Allerdings droht bei hohen Kursen stets eine Gefahr: „In eine Bullenfalle will kein Anleger tappen“, warnen die Fachleute von CMC Markets. Der Begriff Bullenfalle kommt aus der technischen Wertpapieranalyse und bezeichnet ein Kaufsignal an der Börse, welches sich im Nachhinein als ein Fehlsignal erweist. Dabei setzt der Anleger auf (weiter) steigende Kurse (Bullenmarkt), tappt allerdings in die Falle, weil dem nicht so ist.

Gut gefahren sind im BA-Aktienranking zuletzt Anleger mit Papieren aus dem Depot Südhessen/Bergstraße. Es legte in den vergangenen vier Wochen um mehr als zehn Prozent zu. Die Papiere aus dem Depot Rhein-Neckar stiegen um 3,4 Prozent. Gewohnt düster sieht es im Depot Rhein-Main aus. Sowohl Banken- als auch Luftfahrtwerte notierten schwächer. Unter dem Strich bleibt ein Minus von mehr als sieben Prozent.

Glänzende Zahlen

Im Depot Südhessen/Bergstraße zieht die Aktie von TE Connectivity davon. Das Unternehmen mit seinem großen Standort in Bensheim meldet zuletzt fulminante Quartalszahlen. Der Umsatz hat sich im Vorjahresvergleich um 50 Prozent erhöht und volle Auftragsbücher signalisieren weitere Zuwächse. Der Gewinn je Aktie stieg auf ein Allzeithoch.

Dass gute Zahlen nicht unbedingt mit einem kräftigen Schub beim Aktienkurs zusammenhängen müssen, zeigte hingegen Dentsply Sirona. Die jüngsten Quartalszahlen waren beachtlich, der Umsatz lag doppelt so hoch wie im Vorjahr und der Gewinn legte ebenfalls zu. Doch der Kurs gab nach. Hier könnte eine alte Börsenweisheit als Erklärung dienen: Verkaufen bei guten Nachrichten. Dieser Effekt tritt auf, wenn die Mehrheit der Anleger die guten Nachrichten erwartet hat und eine positive Überraschung ausblieb.

Merck mit Luft nach oben

Beim Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck war dieser Effekt zuletzt nicht zu beobachten. Im Gegenteil: Gute Geschäftszahlen zogen einen steigenden Aktienkurs nach sich. Die Investment-Story von Merck bleibt intakt, meint Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank. Der Konzern werde nach wie vor gut geführt und in allen Absatzregionen seien die Endabnehmermärkte in gutem Zustand. Und auch Richard Voser von der US-Bank JPMorgan sieht noch Luft nach oben. Merck wachse kontinuierlich, sei jedoch nicht angemessen bewertet. Er schraubte seine Gewinnschätzungen deutlich nach oben.

Unverändert notierte der Aktienkurs des Zwingenberger Biotechunternehmens Brain. Immerhin ist der Kurs noch über dem Niveau vom Börsengang. Erst wenn Brain Gewinne ausweisen kann, ist mit einem Schub für den Aktienkurs zu rechnen.

Eine starke Umsatz- und Gewinnentwicklung prognostizieren Analysten dem Gabelstaplerhersteller Jungheinrich. Und die mittelfristigen Margenperspektiven des Herstellers von Flurförderzeugen sind ansprechend, so Analyst Philippe Lorrain von der Berenberg Bank. Allenfalls gestiegene Rohstoffkosten könnten sich negativ bemerkbar machen, warnt Stefan Augustin von Warburg Research.

Im Depot Rhein-Neckar schwingt sich die Aktie von SAP wieder auf zu alten Höhen. Und hier macht auch der Ton die Musik. Der positive Ton über die Aussichten des Softwareherstellers in der zweiten Jahreshälfte sei erneut angeschlagen worden, schrieb Analyst Michael Briest von der Schweizer Großbank UBS nach einem Investorentag der Walldorfer. Aber auch die Zahlen stimmen. Es haben sich alle wichtigen Leistungskennziffern verbessert, meint James Goodman von der britischen Investmentbank Barclays. Nach unten scheint es für den Kurs momentan keine Gefahr zu geben.

Der Trend ist intakt

Ähnliches gilt für die Aktie des Chemiekonzerns BASF. Die überraschend starke Volumenentwicklung habe eine entscheidende Rolle für die besser als erwartet ausgefallenen Resultate des Chemiekonzerns gespielt, sagt Analyst Sebastian Satz von der Investmentbank Barclays. Der Trend ist intakt, meint Laurence Alexander von der Investmentbank Jefferies.

Teurer geworden ist auch die Aktie der MVV Energie AG. Das Papier glänzt seit Jahren mit einer hohen Dividendenrendite. Einbußen musste hingegen Südzucker hinnehmen. Hier glauben die Börsenexperten wie Axel Herlinghaus von der DZ Bank an die robusten Aussichten im Kerngeschäft Zucker im zweiten Halbjahr. Daran habe sich nichts geändert.

Bereits jetzt schon besser läuft es beim Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub. Das Unternehmen komme mit steigenden Kosten gut zurecht, so Martin Rödiger von Kepler Cheuvreux. Und er hält den zuletzt angehobenen Ausblick noch für zu konservativ. Das deckt sich mit der Meinung von Thorsten Strauß von der NordLB. Die Halbjahreszahlen hätten bereits das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht und das Unternehmen profitiere nicht nur von der anhaltend starken Nachfrage aus der chinesischen Automobilindustrie, sondern habe auch Marktanteile in anderen Märkten hinzugewonnen.

Den großen Blues stimmen wieder einmal die Anleger im Depot Rhein-Main an. Deutsche Bank und Commerzbank mussten Einbußen beim Aktienkurs hinnehmen. Bei der Deutschen Bank meint Jon Peace von Credit Suisse, dass der Aktienkurs jüngste Verbesserungen schon widerspiegele. Andere Banken seien jedoch attraktiver bewertet. Das meint auch Eoin Mullany von der Berenberg Bank. Das Ertragsziel der Frankfurter für 2022 sei unrealistisch, da es impliziere, dass der angestrebte Anstieg mit nur minimalen Mehrkosten zu erreichen sei, meint er. Zudem sei die Aktie teuer.

Holpriger Weg zum Umbau

Wenig Hoffnung scheint es vorerst auch für das Papier der Commerzbank zu geben. Negative Sondereffekte (Abfindungen für Stellenabbau) nur kurz nach der Vorstellung einer neuen Strategie der Bank seien nicht hilfreich. Die Aktien dürften folglich die unterdurchschnittliche Entwicklung im Vergleich zum Bankensektor so schnell nicht beenden, heißt es bei Analysten. Der Weg zum Umbau sei angesichts etlicher negativer Sondereffekte holprig, meint Jun Yang von der britischen Investmentbank Barclays.

Lufthansa hofft auf Öffnungen

Bei der Lufthansa gibt es Licht und Schatten. Im Frachtbereich läuft es gut, das Passagiergeschäft erholt sich aber nur langsam, so Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung werde wohl in den nächsten Wochen die erwartete Öffnung des nordatlantischen Flugverkehrs für geimpfte Europäer sein. Eine in Aussicht gestellte Kapitalerhöhung könne noch vor der Bundestagswahl Ende September kommen, aber kleiner im Umfang sein als bisher gedacht. Zur Lage der Lufthansa passt, dass beim Flughafenbetreiber Fraport die Talsohle erreicht sein dürfte, wie Jarrod Castle von der UBS vermutet.

Der Fresenius-Konzern hat sich vor dem Hintergrund der Corona-Krise erneut robust präsentiert, so Holger Fechner von der NordLB. Und auf aktuelle Herausforderungen mit der Ankündigung weiterer Effizienz- und Kostensparmaßnahmen reagiert, die nun erste Früchte tragen. Anders als das Management ist David Adlington von der US-Bank JP Morgan der Auffassung, dass die einzelnen Geschäftssparten separat betrachtet werthaltiger sind als der Gesamtkonzern. Das würde für Zerschlagungsfantasien sprechen, nicht zum ersten Mal bei Fresenius. (mir)