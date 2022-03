Von Konrad Bülow

Bergstraße. Mit einem Klingeln an der Tür soll für drei Frauen in Bensheim an einem Morgen im Oktober 2019 ein wahres Horrorszenario begonnen haben. An der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus stand ein Mann, der behauptete, von der Zollfahndung zu sein und ihren Ehemann sprechen zu wollen, blickte die Bewohnerin zurück. Noch während sie sich wunderte, hätten sich der

...