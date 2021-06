Angepöbelt und Hitlergruß gezeigt / Ermittlungen gegen 54-Jährige

Darmstadt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat Ermittlungen gegen eine 54 Jahre alte Frau aus Darmstadt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Die 54-Jährige steht derzeit im Verdacht, am Mittwochabend (23.06.) gegen 22 Uhr zwei 19 und 20 Jahre alte Männer angepöbelt und ihnen gegenüber den Hitlergruß gezeigt zu haben. Der Vorfall hatte sich im Bereich einer Eisdiele auf dem Luisenplatz ereignet. Zeugen hatten im Anschluss die Polizei verständigt. Während die Frau in einen Bus gestiegen war und sich vom Tatort entfernte, konnte sie von Zeugen beschrieben und von den Beamten identifiziert werden. Die Darmstädterin erwartet nun ein Strafverfahren, in dem sie sich zukünftig verantworten muss.

AdUnit urban-intext1