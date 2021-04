Bergstraße. Hebammen begleiten Familien nicht nur während der Geburt, sondern sind auch zuverlässig davor und danach für sie da. Fragen, Probleme und Zweifel räumen sie mit ihrer wertvollen Erfahrung aus dem Weg. Hebammen sind somit auch im Kreis Bergstraße ein unverzichtbarer Bestandteil der ambulanten medizinischen Versorgung.

Doch nicht jede werdende Mutter findet eine Hebamme, die sie betreuen kann. Oft mangelt es in diesem Bereich an versierten Fachkräften und auch an Nachwuchs. Die Suche nach einer solchen Fachkraft stellt auch im Kreis Bergstraße für werdende Eltern eine Herausforderung dar. Um dem entgegenzuwirken, beschloss der Kreisausschuss im November 2019 einstimmig, dass Hebammen, die sich neu im Kreis Bergstraße niederlassen, einen Zuschuss zur Erstausstattung erhalten.

Vier weitere Anfragen

Nachdem im vergangenen Jahr bereits zwei Hebammen den Weg nach Zwingenberg beziehungsweise Mörlenbach gefunden und sich dort neu niedergelassen haben, liegen nun bereits vier weitere Anfragen in der Kreisverwaltung vor. Sie beziehen sich sowohl auf den Bereich der Netzwerke Ortsnahe Versorgung Odenwald (NOVO) und Ortsnahe Versorgung Ried (NORIE) als auch für das neu gegründete Geburtshaus in Bensheim.

„Dass unser Angebot auf so großen Zuspruch stößt, freut mich natürlich ungemein und zeigt, wie passgenau und an den Bedarfen orientiert wir nach neuen Wegen suchen, den Kreis für Nachwuchsfachkräfte attraktiv zu machen“, ist die Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz begeistert und dankt den bereits niedergelassenen Hebammen im Kreis, die sich aktiv an der Gewinnung von neuen Kräften beteiligen. red

