Anforderungen an eine Weinkönigin

Bald wird die neue Deutsche Weinkönigin gewählt. Sie ist dann ein Jahr lang die Repräsentantin des deutschen Weines. Momentan ist das noch Eva Lanzerath.

Zur Wahl stellen lassen sich die Weinköniginnen aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten. Dazu gehört auch die hessische Bergstraße.

Die erste Weinkönigin aus einem deutschen Weinbaugebiet wurde 1931 in der Pfalz gekürt. Bis 1950 blieb es so, dass es nur in der Pfalz eine Weinkönigin gab, die somit auch gleichzeitig den Wein aus Deutschland repräsentierte.

Seit 1950 wird die Deutsche Weinkönigin in einer Wahl ermittelt. Voraussetzung für das Amt der Weinkönigin ist eine enge Verbundenheit mit deutschen Weinen. Also eine Berufsausbildung zur Winzerin, eine familiäre Beziehung zu einer Winzer-Familie oder ähnliches.

Früher, vor den 1980er Jahren, mussten die Kandidatinnen vor allem gut tanzen können und hübsch sein. Heute muss die Weinkönigin sich sehr gut mit Wein und der Weinherstellung auskennen. Außerdem muss sie schlagfertig sein und sollte auch Fremdsprachen beherrschen.

Damit die Kandidatinnen gut auf die Wahl vorbereitet sind, findet vorher ein Seminar statt, in dem sie manche dieser Dinge beigebracht bekommen.

Erst ein Mal gab es eine Deutsche Weinkönigin von der hessischen Bergstraße: Petra Gärtner (später Schreiber) aus Zwingenberg. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.

