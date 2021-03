Anfangs nur 300 Teilnehmer bei "Querdenker"-Demo

Darmstadt. Gut eine Woche nach der Demonstration von Tausenden Menschen in Kassel gegen die Corona-Maßnahmen haben sich am Sonntag in Darmstadt anfangs nur rund 300 Menschen an einem Protest der "Querdenken"-Bewegung beteiligt. Diese Zahl schätzte die Polizei am frühen Nachmittag. Genehmigt waren für den Protest beim Merck-Stadion nach Polizeiangaben maximal 1500 Teilnehmer. Mehrere hundert Polizisten waren zur Sicherheit im Einsatz.

Die Beamten kontrollierten am Eingang des Geländes die Demonstranten. Viele wiesen ein Attest zur Befreiung von der Corona-Maskenauflage vor, andere zogen ihren Mund-Nasen-Schutz nach der Kontrolle wieder vom Gesicht. Laut Polizei blieb die Lage vorerst ruhig. Zugleich begannen mehrere Gegendemonstrationen. Die Polizei hatte schon zuvor Zufahrtsstraßen kontrolliert.