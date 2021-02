  Andrang auf Impftermine hat nachgelassen

Hessen. In Hessen hat der Andrang auf die Termine zur Corona-Schutzimpfung nach Angaben des Innenministeriums am Donnerstag deutlich nachgelassen. Am Mittwoch hätten bis Mitternacht mehr als 100 000 Personen Termine vereinbart. Die meisten der am Donnerstag vereinbarten Termine seien über die Hotline gebucht worden, die Wartezeiten im Online-Anmeldeportal hätten sich erheblich verringert. In allen 28 Impfzentren stünden für Personen aus der höchsten Priorisierungsgruppe weiterhin Termine zur Verfügung.

