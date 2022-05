Andacht erinnert an tot geborene Kinder

Bergstraße. Die Klinikseelsorge am Kreiskrankrankenhaus Bergstraße weist auf einen Gedenkgottesdienst hin, der den Kindern gewidmet ist, „denen das Licht dieser Welt verborgen blieb“. Der Gottesdienst steht unter dem Bibelwort „Gott zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen“ (Psalm 147, 4) und findet am Samstag dieser Woche, 21. Mai, ab 11 Uhr in der Friedhofskapelle in Heppenheim statt. Pfarrerin Steffi Beckmann und Pastoralreferent Bernhard Deister schreiben in ihrer Einladung:

Eine enorme Herausforderung

„Auch Frauen, die ein Kind verloren haben, sind Mütter. Man sieht es ihnen nicht an, sie schieben keinen Kinderwagen – und wenn sie älter werden, sind sie nicht Großmutter und spielen eben nicht mit den Enkeln. Diese Mütter geraten oft aus dem Blick. Und die Väter der Kinder sind genauso betroffen. Eine solche Situation stellt jedes Paar vor besondere Herausforderungen. Sie und ihre Familien sind herzlich eingeladen zu dem Gedenkgottesdienst. Auch Geschwister, Großeltern und andere Menschen, die sich mit den Trauernden verbunden fühlen oder selbst Traurigkeit über einen Verlust spüren, sind eingeladen. Sie dürfen erleben, dass sie in ihrer Lebenssituation nicht alleine sind und dass es einen Ort gibt, der ihrer Trauer Raum lässt.

Nach dem Gottesdienst in der Kirche versammeln die Teilnehmer sich an dem Grabfeld, das auf dem Heppenheimer Friedhof in Verbindung mit einem Gedenkstein der Erinnerung an die Kinder gewidmet ist, die tot geboren wurden. Zur Erläuterung: Die Bestattung von Kindern unter 500 Gramm ist gesetzlich nicht verpflichtend. Trotzdem können Eltern, die es wünschen, ihr Kind auf dem Heppenheimer Grabfeld beisetzen lassen. Für andere bietet der Gedenkstein einen Ort der Erinnerung. red

