An Flüssen lässt es sich gut leben

Liebe Kinder, die Menschen hat es zum Leben schon immer ans Wasser gezogen. Deswegen sind an großen Flüssen auch sehr oft große Städte zu finden. Zum Beispiel der Main, der mitten durch Frankfurt fließt oder der Rhein, der durch Mannheim, Mainz und Köln bis ins Meer fließt.

Die Stelle, an der ein Fluss ins Meer fließt, nennt man Mündung. Den Anfang eines Flusses bildet eine Quelle, aus der er entspringt.

Die Menschen haben sich schon immer an Flüssen angesiedelt, weil das Leben dort viele Vorteile bietet. So mussten keine Straßen gebaut werden, sondern man konnte mit einem Boot auf dem Fluss zur nächsten Stadt fahren. Zudem gibt es an Flüssen auch immer Trinkwasser und Fische, die man fangen, verkaufen und essen kann.

Ein Leben am Fluss kann aber auch Gefahren mit sich bringen. Zum Beispiel durch Überschwemmungen. Wenn es sehr stark und viel regnet, kann es passieren, dass sich zuviel Wasser im Fluss sammelt und der dann überläuft. Das Wasser kann dann große Schäden anrichten.

Damit das nicht passiert, legten die Menschen an Flüssen sogenannte Deiche an. Ein Deich ist ein großer Hang, der links und rechts vom Fluss entlangläuft. Zum Wasser hin fällt er flach ab und auf der anderen Seite ist er sehr steil. So kann sich viel Wasser im Fluss sammeln, ohne dass es zu einer Überschwemmung kommt.

In Einhausen kümmert man sich jetzt wieder um den Deich der Weschnitz, damit er noch lange hält. fw

Info: Den Podcast zu den Kindernachrichten findet ihr jede Woche unter www.bergstraesser-anzeiger.de oder bei eurem Lieblings-Podcast-Anbieter.