An der eigenen Schule mitmachen

Schulen sind ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche vor allem viele Dinge lernen. Sie sind aber auch ein Ort, an dem Zeit mit Freunden verbracht wird. Überlegt nur mal, wie viel Zeit in der Woche ihr in der Schule verbringt. Da ist es ja logisch, dass das nicht nur ein Ort sein kann, der nur von Erwachsenen gestaltet und geleitet wird. Die Schule ist schließlich für euch da. Und deshalb könnt ihr auch fleißig mitbestimmen, wie das Leben an eurer Schule aussehen soll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fred Fuchs © MM

Dafür gibt es die Schülervertretung. Sie wird oft einfach mit SV abgekürzt. Die Schülervertretung ist eine Gruppe von Schülern, die sich darum kümmert, dass die Interessen und Ideen, die ihr für eure Schule habt, umgesetzt werden. Sie präsentieren diese Ideen, reden mit euch darüber und reden auch mit den Leitern der Schule über die Umsetzung dieser Ideen. Der oder die Vorsitzende – also so etwas wie der Leiter oder die Leiterin – der Schülervertretung, ist der Schülersprecher oder die Schülersprecherin.

Gewählt wird der Schülersprecher von allen Schülern und Schülerinnen der Schule. Die Schülersprecherin kümmert sich um die Kommunikation zwischen den Schülern und Schülerinnen und den Lehrern und Eltern. Wenn es also Probleme gibt, die gelöst werden möchten, sorgen die Schülervertretung und die Schülersprecher dafür, dass eine Lösung mit den Eltern und Lehrern gefunden wird.

Schülersprecherin werden kann jeder, der die Schule besucht. Manchmal aber auch nur Mitglieder der Schülervertretung. Wenn das interessant klingt, fragt doch einfach mal an eurer Schule nach, wie ihr mitmachen könnt! Sicher freut sich eure Schülervertretung, wenn ihr sie unterstützen wollt. fw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2