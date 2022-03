Sieben Monate lang lag der Prozess um die Pudeldame Shirin auf Eis – bis am Fastnachtsdienstag. Dann saß die Bensheimerin Rosaria G., die obdachlos war und in einem Smart gelebt hat, erneut im Zuge eines Bußgeldverfahrens in einem Gerichtssaal des Amtsgerichts in Bensheim. Der 31-Jährigen wird vorgeworfen, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben (wir haben berichtet).

Die

...