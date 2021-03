  Amin Younes kehrt in die Fußball-Nationalmannschaft zurück

Eintracht Frankfurt. Amin Younes kehrt in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der Mittelfeldspieler vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt wurde am Freitag von Bundestrainer Joachim Löw in den Kader für die drei WM-Qualifikationsspiele am kommenden Donnerstag gegen Island, am 31. März gegen Nordmazedonien und am 28. März in Rumänien berufen.

Der vom SSC Neapel ausgeliehene Younes absolvierte bislang fünf Länderspiele. Letztmals hatte der 27-Jährige das DFB-Trikot im Oktober 2017 beim 5:1-Sieg gegen Aserbaidschan getragen. Der Mittelfeldspieler hatte sich zuletzt mit starken Auftritten in der Bundesliga wieder in den Fokus gespielt.