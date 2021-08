Am Wochenende Sperrungen am Darmstädter Kreuz

Autobahnen. Wegen Bauarbeiten werden die Autobahnen 5 und 67 am Wochenende am Darmstädter Kreuz teilweise gesperrt. Von Freitag, 20. August, 20 Uhr, bis Samstag, 21. August, 12 Uhr, wird die Fahrtrichtung Mannheim gesperrt sein, wie die Autobahn GmbH am Montag mitteilte. Von 6 Uhr am Samstag bis 14 Uhr am Sonntag werde die Fahrtrichtung Frankfurt im Darmstädter Kreuz, Bereich Südrampe, voll gesperrt. Grund seien Brückenbauarbeiten. Für den Zeitraum der Sperrung werden Umleitungsstrecken ausgeschildert. Den Angaben zufolge soll es am ersten Septemberwochenende erneut zu Sperrungen kommen.

