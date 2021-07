Am Wochenende erneut Gewitter und Starkregen möglich

Hessenwetter. Am Wochenende soll es in Hessen erneut Gewitter und Starkregen geben. Welche Gebiete betroffen sind, könne derzeit noch nicht vorhergesagt werden, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag. Am Freitag und auch am Samstagvormittag sei das Wetter zunächst sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen können auf bis zu 30 Grad steigen. Am Samstagmittag soll nach Angaben des DWD von Südwesten starke Bewölkung auf ziehen, die sich im Laufe des Nachmittags weiter ausbreitet. Bis in die Nacht gebe es gebietsweise schauerartigen Regen und Gewitter, so die Meteorologin. Es bleibe jedoch warm mit Höchsttemperaturen bis zu 29 Grad.

