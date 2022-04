Am Stadtradeln nimmt auch der Kreis teil

Bergstraße. Höchste Zeit, das eigene Fahrrad auf Vordermann zu bringen: Der Kreis Bergstraße macht auch in diesem Jahr bei der Aktion Stadtradeln mit. In der Zeit vom 1. bis zum 21. Mai heißt es dann wieder, drei Wochen lang kräftig in die Pedale treten und fleißig Kilometer sammeln.

Dabei können die Bergsträßer nicht nur etwas Gutes für das Klima tun, sondern sich auch mit anderen Teams und Einzelpersonen im Kreis messen. „Stadtradeln ist eine tolle Aktion. Alleine vergangenes Jahr sind 2727 Personen aus dem Kreis insgesamt über 450 000 Kilometer geradelt und haben dabei 67 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart. Damit haben sie ein starkes Zeichen für klimafreundliche Mobilität gesetzt und gleichzeitig etwas Gutes für ihre Gesundheit getan“, betont Landrat Christian Engelhardt.

In diesem Jahr nehmen gleich 14 Bergsträßer Kommunen an der Aktion im gemeinsamen Aktionszeitraum teil: Abtsteinach, Bensheim, Biblis, Bürstadt, Fürth, Gorxheimertal, Grasellenbach, Heppenheim, Hirschhorn, Lorsch, Mörlenbach, Neckarsteinach, Viernheim und Wald-Michelbach sind mit dabei. Newcomer sind dabei Gorxheimertal und Neckarsteinach. Mörlenbach hat sich dazu entschlossen, in diesem Jahr im selben Zeitraum wie der Kreis dabei zu sein. Birkenau und Einhausen machen ebenfalls wieder beim Stadtradeln mit – allerdings zu einem späteren Zeitpunkt.

Teilnehmen können alle Menschen, die im Kreis Bergstraße leben, arbeiten, einem Verein angehören oder die Schule besuchen. Dabei kann jede Person ein eigenes Team gründen oder einem bereits bestehenden Team beitreten. Interessierte können sich online anmelden. Die fleißigsten Radler erhalten nach Ende des Wettbewerbs eine Auszeichnung.

Die 2008 vom Klima-Bündnis ins Leben gerufene Kampagne Stadtradeln soll das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel und als Alternative speziell für kurze Strecken in den Köpfen der Menschen verankern. Innerhalb des dreiwöchigen Zeitraums sollen die Bürger das Auto bewusst stehen lassen und stattdessen für möglichst viele klimafreundliche Wege auf das Rad umsteigen. Denn Studien legen nahe: Wer drei Wochen geradelt ist, nimmt das Fahrrad danach als Verkehrsmittel anders wahr. red