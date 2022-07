Am Sonntag Hofflohmarkt in Fehlheim

Fehlheim. Am Sonntag (24.) findet der Fehlheimer Hofflohmarkt statt, koordiniert vom Ortsbeirat und dem Komitee Fählemer Kerb. Ab 10 Uhr darf in den Fehlheimer Höfen gestöbert und gefeilscht werden. Zum Anmeldeschluss lagen mehr als 50 Anmeldungen vor. Übersichtspläne finden sich in den Schaukästen im Ort, die einzelnen Stände sind durch Luftballons gekennzeichnet.

An der Alten Schule am Juxplatz gibt es Kaffee und Kuchen, serviert vom Gesangverein Harmonie, im Hof der Firma Fahrzeug Lang gibt es einen Stand der Landfrauen. Direkt an der Haustür ist der aktuelle Programmflyer für die Fählemer Kerb erhältlich, außerdem besteht die Möglichkeit, den diesjährigen Kerwebutton zu kaufen.

Spenden werden gerne genommen, das ermöglicht den Veranstaltern, die Preise trotz starker Kostensteigerungen im moderaten Rahmen zu halten, so ein Sprecher des Komitees Fählemer Kerb, die vom 27. bis 29. August gefeiert wird.

