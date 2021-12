Am Montag öffnen die Impfzentren im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Die Standorte für die regionalen Impfzentren im Kreis Bergstraße stehen fest. Ab Montag (6.) können sich in Heppenheim, Rimbach und Viernheim die Bürger ihren Piks abholen. Das teilte die Pressestelle des Kreises im Vorfeld einer Pressekonferenz am Freitag mit.

In der Kreisstadt wird in den Räumen der Firma Infectopharm in der Spessartstraße geimpft, in Rimbach in der Odenwaldhalle, in Viernheim im Bürgerhaus. Ab Freitag (3.) kann man über einen Link auf der Homepage des Kreises (www.kreis-bergstrasse.de unter dem Stichwort Impfen) einen Termin buchen. Einzelheiten will Landrat Christian Engelhardt am Freitag bei einem Vorort-Gespräch in Heppenheim verkünden. Der Verwaltungsleiter hatte in der letzten Kreistagssitzung einen entsprechenden Eilantrag eingebracht, in dem es unter anderem um die Einrichtung besagter Impfzentren ging, die nun endlich an den Start gehen sollen.

In den vergangenen Wochen waren mobile Teams in den Städten und Gemeinden unterwegs. Die bis zu 450 Biontech-Dosen, die aktuell täglich zur Verfügung stehen, reichen allerdings nicht aus, um alle Impfwillige zu versorgen. Vor den Anlaufstellen bildeten sich jedes Mal lange Warteschlangen.

