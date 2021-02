  Am Montag öffnen die Friseursalons wieder

Hessen. Zweieinhalb Monate sind die Türen der Friseure jetzt verschlossen. Wem das Haar zu lang, zu ungepflegt oder zu wirr wurde, musste selbst Hand anlegen oder Mama und Papa oder Bekannte griffen zur Schere. Damit ist am Montag Schluss. Mit einer der ersten Lockerungen im zweiten Lockdown darf am 1. März wieder geschultes Personal schneiden, föhnen, legen und tönen. "Die Hoffnung ist jetzt, wieder seinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können", sagt der Geschäftsführer des Landesinnungsverband des Friseurhandwerks in Hessen, René Hain.

AdUnit urban-intext1

Der Umsatz sei komplett weggebrochen, die Menschen mussten von Rücklagen leben, beschreibt Hain das Problem des Handwerks. 10 bis 20 Prozent der Unternehmen hätten angegeben, ohne Hilfen insolvent zu gehen. Die Hilfen hätten auf sich warten lassen, könnten jetzt aber beantragt werden.

Die Erleichterung bei den Friseuren ist groß, ebenso wie der Ansturm der Kunden. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks hatte schon nach Bekanntwerden des Öffnungstermins davon gesprochen, dass jeder Kunde möglichst gleich in der ersten Wochen einen Termin will. Das bestätigen auch Friseure in Hessen