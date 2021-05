In der jüngsten Corona-Pressekonferenz des Kreises hat Landrat Christian Engelhardt unter anderem erklärt, wieso derzeit verhältnismäßig wenige Erstimpfungen stattfinden.

„Das liegt einerseits daran, dass wir momentan weniger Impfstoff bekommen als wir verimpfen könnten und deswegen nicht in Volllast impfen können“, so Engelhardt. Außerdem könne man sich das Verhältnis in Wellenform

...