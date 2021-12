Am Mittwoch in Mönchengladbach erstmals Duell mit Ex-Trainer Adi Hütter

Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt trifft im Bundesliga-Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend (18.30 Uhr/Sky) erstmals wieder auf seinen Ex-Trainer Adi Hütter. Der Österreicher hatte die Hessen im Sommer nach drei erfolgreichen Jahren verlassen, befindet sich derzeit mit der Borussia aber in einer sportlichen Krise. Eintracht-Trainer Oliver Glasner warnt dennoch vor dem Gegner, den er zu den spielstärksten in der Liga rechnet. Verzichten muss der 47-Jährige auf den erkrankten Stefan Ilsanker sowie Jens Petter Hauge, der mit einer Muskelverletzung bis zum Rückrundenstart ausfällt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1