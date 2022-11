Am Mittwoch bleiben einige Arztpraxen an der Bergstraße aus Protest geschlossen

Bergstraße. Aus Protest gegen immer schlechter werdende Arbeitsbedingungen schließen an diesem Mittwoch (30.) viele Ärzte ihre Praxen. Die Aktion ist Teil des hessischen Protesttages der niedergelassenen Ärzte und auch im Kreis Bergstraße nehmen viele Ärzte daran teil. Wie viele genau ist der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH) nicht bekannt, wie sie auf Anfrage dieser Zeitung berichtet.

Diese Ärzte machen mit Neben den Praxen, die im Heppenheimer Hausärztenetz sind, beteiligen unter anderem auch Ärzte des Gesundheitsnetzes der Lampertheimer Ärzteschaft. Außerdem ist der Redaktion bekannt, dass die Praxis von Dr. Bohnet und Dr. Frey-Kinzinger in Lorsch an diesem Tag geschlossen bleibt. Dennoch ist am 30. November die ärztliche Versorgung durch andere Praxen gewährleistet – die Praxen weisen über ihren Anrufbeantworter, Aushänge vor den Praxen beziehungsweise auf ihren Websiten auf die entsprechenden Vertretungen hin. ssr

Einer von ihnen – Dr. Jens Braun, erster Vorsitzender des Heppenheimer Hausärztenetzes – hat mit dieser Zeitung über den Protesttag und die Beweggründe der Ärzte gesprochen. Wie er berichtet, nehmen unter anderem alle Mitglieder teil – und damit alle Heppenheimer Hausärzte, ausgenommen der Ärztin Mareile Geiß, die nicht zu dem Netz gehört.

„Wie viele andere Kollegen haben auch wir Heppenheimer Hausärzte die Überlastungsgrenze bereits überschritten“, so Braun. „Welche Konsequenzen das haben kann, wollen wir mit einer Protestaktion zeigen.“ Die bewährte ambulante medizinische Versorgung sei massiv gefährdet, wenn die Politik und die Krankenkassen ihre Sparpläne umsetzen. „Es bleibt uns immer weniger Zeit, um unseren Patienten die dringend notwendige menschliche Zuwendung entgegen zu bringen“, betont er. Die Zahl der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sinke kontinuierlich, die verbleibende Ärzteschaft sei zunehmend überlastet. Die Folgen: lange Wartezeiten, weite Wege und Frustration. „Wenn wir Hausärzte unsere Praxen schließen müssen, bedeutet das: Die Patienten erhalten ihre medizinische Versorgung nur noch in Ärztezentren, Klinikambulanzen und überregional aufgestellten Versorgungszentren – außerhalb des Wohnortes, mit häufig wechselnden, angestellten Ärzten. „Wir Hausärzte fordern mehr Wertschätzung für unsere Arbeit und die Arbeit unserer Medizinischen Fachangestellten durch Politik und Krankenkassen“, so der Heppenheimer Arzt.

Hausärztenetz nennt drei Gründe

Für die Teilnahme der Heppenheimer Ärzte an dem Protesttag nennt Braun drei Gründe.

Einerseits gehe es den Ärzten um die Nullrunde bei den Vergütungen. „Um zwei Prozent soll die Vergütung 2023 steigen“, erklärt er. „Die gesetzlichen Krankenkassen hatten null Prozent vorgeschlagen. Diese Honorarsteigerung von zwei Prozent ist bei einer Inflationsrate von zehn Prozent, angesichts massiv steigender Praxiskosten und den zu Recht beschlossenen deutlichen Gehaltserhöhungen für die Angestellten ein Hohn.“ In den Jahren 2024 und 2025 fordern die Krankenkassen zwei weitere Nullrunden, wie er berichtet. „Wenn die Kosten weiter steigen, werden viele Praxen ihre Leistungen kürzen, Personal entlassen oder komplett schließen müssen.“ Ein Problem hinsichtlich der Vergütung sei auch das Abrechnungssystem bei Privatpatienten, die sogenannte Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). „Diese ist mittlerweile ebenfalls massiv unterfinanziert und wurde seit 1982 nicht mehr angehoben. Die Honorare, die wir den Privatpatienten in Rechnung stellen, sind auf dem Niveau wie vor 40 Jahren.“

Als zweiten Grund nennt er den Wegfall der Neupatientenregelung: „Mit dem Wegfall dieser Regelung wird es für gesetzlich Versicherte in Zukunft noch schwieriger werden, einen Termin beim Facharzt oder der Fachärztin zu bekommen oder einen Hausarzt zu finden.“

Außerdem bezieht sich der Arzt darauf, dass die Medizinischen Fachangestellten (MFA) leer ausgehen. „Sie werden, anders als das Klinikpersonal, vom Staat keine Boni oder Vergütungen bekommen. Diese Regelung ist besonders unfair, da gerade die MFA besonders viel Arbeit bei der Testung und Behandlung von Corona-Patienten und bei der Covid-19-Impfung geschultert haben“, betont Braun. „Sie haben sich weit über ihre Pflicht hinaus engagiert und zahlreiche Überstunden geleistet.“

Die Geringschätzung der medizinischen Versorgung durch niedergelassene Ärzte und Medizinische Fachangestellte durch Politik und Krankenkasse verschlimmere die Situation für die Praxen noch in anderer Hinsicht.

Arztberuf büßt Attraktivität ein

„Viele Haus- und Fachärzte in Hessen werden in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen und Schwierigkeiten haben, Nachfolger zu finden. Die Politik sorgt für ein negatives Image des Arztberufes, insbesondere was den selbstständigen Arzt in eigener Praxis angeht.“ Als Folgen sieht Braun eine zunehmende Zahl von Praxisketten, die mit angestellten Ärzten arbeiten. Neue Medizinische Fachangestellte zu finden, gestalte sich ebenfalls zunehmend schwieriger, weil der Beruf dadurch an Attraktivität verliere.

Auch Bürokratie erschwere ihnen die Arbeit in den Praxen. „Ein Zeichen fehlender Wertschätzung ist es, wenn den Praxisinhabern eine zentral gesteuerte IT-Infrastruktur aufgezwungen wird. Diese wurde ohne Beteiligung der Anwender entwickelt und zeigt sich als dysfunktionales, völlig überteuertes System, das mit häufigen Abstürzen die Arbeitsabläufe in den Praxen massiv behindert – statt sie zu verbessern.“

Bedenklich sei auch, dass aufgrund eines Ablaufdatums bis spätestens 2024 technisch voll funktionsfähige Hardware in allen Arztpraxen ausgetauscht werden müsse, obwohl auch eine viel günstigere Lösung möglich gewesen wäre. Damit gehe eine riesige Ressourcenverschwendung einher und es werde eine große Menge Elektroschrott produziert.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben die niedergelassenen Ärzte und ihre Fachangestellten 90 Prozent der Covid-19-Patienen versorgt. „Die Politik hat die Krankenhäuser für deren Arbeit mit 200 Millionen Euro subventioniert, während wir Niedergelassenen mit Nullrunden abgespeist werden“, so der Arzt. Die Politik vermittele so den Eindruck, dass ihr die ambulante Versorgung der Menschen egal ist. „Das kann unseren Patienten nicht gleichgültig sein. Deswegen werden wir unseren Protest so lange weiterführen, bis man unsere Forderungen erfüllt und damit auf die Bedürfnisse der Patienten.“

Ärzte bitten um Verständnis

Auch Patienten können die Protestaktion unterstützen, so Braun. „Bitte seien Sie solidarisch mit uns, wir protestieren für Sie, für unsere Fachangestellten und für uns“, appelliert der Arzt. Außerdem könne man auch selbst aktiv werden: „Bitte fordern Sie die zuständigen Bundestagsabgeordneten des Kreises Bergstraße per Brief oder E-Mail dazu auf, sich für verbesserte Rahmenbedingungen in der ambulanten medizinischen Versorgung einzusetzen.“