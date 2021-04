Am Mittwoch beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen

Hessen. Für 23 500 Schülerinnen und Schüler beginnen an diesem Mittwoch die schriftlichen Abiturprüfungen in Hessen. An insgesamt 269 Schulen im Land werden die Prüfungen für das Landesabitur 2021 abgelegt.

Alle Prüfungen finden unter den besonderen Corona-Bedingungen mit Abstand- und Schutzmaßnahmen statt. Wegen der besonderen Bedingungen erhalten die Prüflinge nach Angaben des Kultusministeriums in diesem Jahr auch zusätzliche Zeit, die sie im Rahmen der Prüfung individuell nutzen können.

Mit den Leistungs- und Grundkursen im Fach Chemie beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen am Mittwoch. Am folgenden Tag geht es unter anderem mit den Fächern Kunst, Musik, Politik und Wirtschaft sowie Sport und Religion weiter. Der Zeitraum für die schriftlichen Prüfungen ist bis 5. Mai angesetzt. Die Termine für die Nachprüfungen sind vom 18. Mai bis 2. Juni.