Am Kaiserstuhl reift viel und guter Spätburgunder

Bergstraße. Die wärmste Weinbauregion Deutschlands ist der Kaiserstuhl – und die wichtigste Rebsorte am Kaiserstuhl ist der Spätburgunder; er macht 40 Prozent der dortigen Weinanbaufläche von 4200 Hektar aus. Um „Spätburgunder vom Kaiserstuhl“ ging es bei der Weingilde Bergstraße im Wappensaal des Dalberger Hofes. Zahlreiche Mitglieder und etliche Gäste konnte Vorstandsmitglied Winfried Christ begrüßen, wobei er auch einen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen gab wie „Weintuning“ (also: Wie mache ich den Wein, dass er passt) im November oder „Wein und Literatur“ im Januar.

Dann hatten Angelika Czypull und Udo Schmidt-Czypull das Wort, die sich persönlich bei den Winzern am Kaiserstuhl umgesehen und viele Weine probiert haben, von denen an diesem Abend zwölf ins Glas kamen – alles war dabei und machte die Vielfalt dieser Weinregion deutlich.

Es sind vom Vulkangestein geprägte Rebflächen, die den Weinbau am Kaiserstuhl besonders auszeichnen, führen die Referenten aus. Sie betonen, dass vor allem dort, wo die Reben direkt in das Vulkangestein wurzeln, tagsüber die Wärme in den dunklen Steinen gespeichert und in den kühlen Nächten an die Reben abgegeben wird. So können die Trauben besser und gleichmäßiger ausreifen. In vielen vulkanischen Lagen lassen sich zudem weiße Kalkeinschlüsse und Löss finden. Als Anschauungsmaterial brachten sie einige Gesteinsbrocken mit.

Diese Kombination von Kalk, Ton, Löss und Vulkangestein bietet besonders den Burgunderrebsorten hervorragende Voraussetzungen. Den Referenten gelang es, die vielen versteckten Geschmacksnuancen und aus diesem Grund auch teilweise auftretende kontroversen Dikussionen unter der gekonnten Moderation von Winfried Christ zu dem Ergebnis zu bringen, dass sich die Weine vom Kaiserstuhl nicht mehr vor den großen Vorbildern aus dem Burgund verstecken müssen. Die Weine heute haben viel Kraft und Finesse

Bei den letzten Weinen der großen Lagen aus dem Kaiserstuhl waren sich die Teilnehmer einig, dass der Wein durch den leichten Barrique-Ausbau den nötigen Feinschliff bekommt und für ein seidiges Mundgefühl sorgt. red