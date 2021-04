Feiertage - In einer Umfrage auf Facebook und Instagram haben sich Leser dieser Zeitung geäußert, wie sie das Osterwochenende verbringen / Tipps der Redaktion Am Grill und im Grünen – so feiern BA-Leser Ostern

Die Redaktion des Bergsträßer Anzeigers hat auf Instagram und Facebook gefragt, wie die Leser die Feiertage verbringen. © Sina Roth