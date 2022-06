Heppenheim. Das nächste große Volksfest kehrt aus der Corona-Zwangspause zurück: Am Freitag (24.), 19 Uhr, startet in der Altstadt von Heppenheim der Bergsträßer Weinmarkt. Die Veranstaltung läuft bis einschließlich Sonntag, 3. Juli, täglich bis in die Abendstunden. Live-Musik gibt es jeweils von drei Bühnen. Der Montag (27.) ist der Tag der Betriebe, der Mittwoch (29.) ist der Tag der Jugend. hol/BILD: Jörg Keller

© Keller