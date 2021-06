Am 1. Juli erstes Trainingseinheit für die neue Saison

Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt startet am 1. Juli in die Vorbereitung der kommenden Bundesliga-Saison. Der neue Trainer Oliver Glasner wird die Mannschaft um 10.00 Uhr zur ersten Trainingseinheit versammeln, teilten der hessische Fußball-Erstligist am Dienstag mit. Zuvor wird der Europa-League-Starter am 29. und 30. Juni die obligatorischen Leistungstests absolvieren.

Wegen der Corona-Pandemie finden die Trainingseinheiten und Testspiele in der Saisonvorbereitung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Eintracht machte ihren Fans aber Hoffnung, das letzte Testspiel am 31. Juli als Saisoneröffnung vor Zuschauern austragen zu können. Die Gegner der Partien stehen noch nicht fest. Die Fußball-Bundesliga startet am 13. August in die Spielzeit 2021/22.