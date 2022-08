Alte Schätze durch viel Arbeit erhalten

Liebe Kinder, heute geht es auf der Zwingenberg-Seite in der Zeitung um einen Mann, der Motorräder restauriert. Restaurieren – ein komisches Wort. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Das bedeutet, er schaut sie sich genau an und überprüft, was er daran ausbessern kann, um die alten Fahrzeuge bestmöglich zu erhalten.

So etwas macht man übrigens nicht nur mit Motorrädern, sondern mit ganz vielen Gegenständen. Mit alten Möbeln zum Beispiel. Ihr fragt euch jetzt sicher, wieso man sich so eine große Arbeit damit macht. Man könnte ja auch alte Teile gegen Neue austauschen, oder gleich den ganzen Gegenstand neu kaufen.

Fred Fuchs

Allerdings kann man das nicht so ganz miteinander vergleichen. Überlegt mal, eure Lieblingspuppe oder euer liebstes Spielzeugauto wäre nicht mehr ganz so schön wie damals, als ihr es bekommen habt. Trotz Filzstiftspuren und Kratzern – ihr würdet sie nicht einfach wegwerfen, oder? Ersetzen könnte man sie auch nicht, das wäre nicht dasselbe.

Ganz ähnlich ist das bei den Motorrädern im Artikel. Sie sind nicht nur teilweise sehr teuer und darum wertvoll, sondern stecken für den Besitzer ganz oft auch voller Erinnerungen – an die erste Spritztour in den Odenwald zum Beispiel, oder an das Fahrzeug, auf das man damals so lange gespart hat. Ich finde es schön, dass man sich dadurch lange darüber freuen kann. Geht es euch auch so? Euer Fred Fuchs ssr