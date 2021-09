Alte Oper Frankfurt ab November wieder mit voller Saalbelegung

Kultur. Endlich wieder "volles Haus": Von November an kehrt die Alte Oper Frankfurt zum Konzertbetrieb mit voller Saalbelegung zurück. Dabei werde für Besucherinnen und Besucher die 3G-Regel gelten, wonach ausschließlich Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang erhalten, hieß es am Montag. "Wir freuen uns, mit der erhöhten Zahl der Tickets nun den Menschen die Möglichkeit zu bieten, auch Karten für jene Veranstaltungen zu erwerben, die durch die limitierte Schachbrett-Belegung bereits ausverkauft waren", sagte Intendant Markus Fein. Künstlern und Orchestern könne mit der vollen Öffnung wieder eine "echte Perspektive" geboten werden. Die ersten Konzerte der Saison hätten gezeigt, dass die Impfquote der Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen in der Alten Oper mit rund 90 Prozent deutlich höher sei als die der Gesamtbevölkerung.

